Muşlu aileler eylemlerini sürdürdü

Her hafta çarşamba günü Muş'ta toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı. Aileler "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıdı. Çocukların yolunu dört gözle bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankart açtı. Baba Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, Ersin oğlunun Bursa'nın kaçırıldığını söyledi.

9 yıldır oğlunun yolunu beklediğini ifade eden Koçhan, şöyle konuştu: "Oğlumdan hiçbir haber alamadım. Barıştan (Terörsüz Türkiye süreci) çok memnunuz. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca mecliste komisyon kuruldu. Bu komisyon mecliste herkesin haklarını görüşüp konuşuyor. İnşallah çocuklarımız ve devlet için olur. Oğlum artık tahammülümüz kalmadı çık gel."

Anne Şahinaz Özcan da Attila oğlundan götürüldüğü günden bu yana hiç haber alamadığını belirterek, "Oğlum var mı yok mu? bilmiyorum. Bu Kürt davası değil. Bizde Kürt'üz. Hiç kimsenin bizim çocuklarımız alıp götürmeye hakkı yok. Barış'ta oldu. Oğlum yolunuzu da açtılar. Gelin teslim olun. Herkes kardeştir." dedi.