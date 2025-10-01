Muşlu aileler eylemlerini sürdürdü

Her hafta çarşamba günü Muş'ta toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı. Aileler "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıdı. Çocukların yolunu dört gözle bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankart açtı.

Anne Şahinaz Özcan, basın mensuplarına, oğlundan uzun zamandır haber alamadığını söyledi. Bu eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Özcan, "Oğlum barışta (Terörsüz Türkiye süreci) oldu. Sizin yolunuzu da açtılar. Yine gelmiyorsun. Sizin amacınız nedir, gelin teslim olum yavrum. Memleketinize gelin. Ne istiyorsunuz. Atilla oğlum eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol." ifadelerini kullandı.

Baba Alaattin Koçhan ise oğlu Ersin'in Bursa'dan kaçırıldığını belirterek, "Oğlum barış yapıldı, dönenler var. Sen niye dönmüyorsun. 10 yıldır yolunu gözlüyoruz. Daha ne bekliyorsun çık gel." dedi.