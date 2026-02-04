Muşlu ailelerin kar altında eylemleri sürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen ailelerin eylemi kar yağışına rağmen devam ediyor. Çocukların gelmesini umutla bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Eyleme katılan anne Ayten Koçhan,Çocuğu 10 senedir gitmiş bir haber alamadığını söyledi. Barışta olduğunu belirten Koçhan,"bu fırsat bir daha sizin elinize geçmez. Gelin teslim olun. Nereye kadar saklanacaksınız? Nereye kadar kaçacaksınız? Bu bizim davamız değil Ersin. Bu Amerika ile İsrail'in davası. Gelin teslim olun. Yeter. Bak baban rahatsız, ben rahatsızım bizi düşünüyorsan gel. Eğer bugün gelmezsen yarına geç olur yavrum.Yeter evlat hasretiyle yandık" diye konuştu.

Kış, soğuk, karda burada nöbet tutuklerini ifade eden Koçhan, "biz buradayız. Bizi hiç düşünmüyor musunuz? Biz bu soğuklarda buraya sizin için geldik yavrum. Biz hiçbir şeyin peşinde değiliz. Biz sizin peşinizdeyiz. Gelin teslim olun. Yolunuz yol değil. Gelin" dedi.

Anne Şahinaz Özcan, "9 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, var mı, yok mu bilmiyorum. Atilla sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Barış ta oldu, yolun da açıldı. Böyle bir fırsatı bir daha göremezsin. Kış, kar, soğuk demeden sizi bekliyoruz. Bir taneniz kalmasın hepiniz gelin teslim olun.. Bu bizim davamız değil. Kürt diyorsunuz biz de Kürdüz. Bu Kürt davası değil. Bu işi yapan Müslüman mı? Bu Müslümanlık değil. Müslüman mı gelip çocukları PKK'ya teslim ediyor. Gelin teslim olun" ifadelerini kullandı.