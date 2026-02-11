Muşlu ailelerin kar altında eylemleri sürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen ailelerin eylemi kar yağışına rağmen devam ediyor. Çocukların gelmesini umutla bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız, "Osman, kar, kış, yağmur, çamur dinlemiyorum. Senin için buraya geliyorum. Bir damla kanım kalana kadar da senin peşinden gelirim. Gel teslim ol. Benim yanıma gel. Sorunun neyse ben çözeceğim. Kimse senin peşinden gelmiyor. Kimse seni benim gibi sevmiyor. Sen kalbimin bir parçasısın. Gel teslim ol" diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan da yıllardır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Oğlum 9 yıldır kayıp. Var mı yok mu bilmiyorum. Atilla sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Barışta oldu, yolunuz da açıldı. Daha ne istiyorsunuz. Bu neyin davası? İsrail'in davası. Sizi kandırmışlar. Gelin teslim olun. Gelin teslim olun. Birbirinizi öldürüyorsunuz yeter. Biz istemiyoruz bunu" ifadelerini kullandı.