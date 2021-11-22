Müslüme’nin neden öldüğü araştırılıyor! Jandarma ek gözaltı istemişti: Babası, annesi, dedesi, ağabeyleri...

Mersin'de Sarıkeçili Yörük ailesinin kırsalda çadır kurduğu sırada kaybolan ve arama çalışmalarının 10. gününde ormanlık alanda bir ağacın altında bulunan cesedi bulunan 2,5 Yaşındaki Müslüme Yağal'ın şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan babası Mehmet, annesi Selvi, dedesi, ağabeyleri ve bazı akrabalarının jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
Müslüme'nin cesedinin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yeniden Gülnar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Küçük kızın cenazesini dayısı Ercan Yağal ve ablası Nurcan Özcan tarafından alınarak, Karaman'da toprağa verildi.
SORGUDAKİ AİLESİ CENAZEYE KATILAMADI
Müslüme'nin cesedinin bulunmasının ardından jandarma ekipleri, küçük kızın babası, annesi ve akrabalarının ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Anneanne Müslüme Yağal, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken diğer aile fertleri Baba Mehmet ve anne Selvi Yağal ile ağabeyler, dede ve 2 halanın ifade işlemleri devam ettiği için Müslüme'nin cenazesine katılamadı.
Müslüme'nin bulunduğu yamaç
Ek gözaltı süresi istenen aile sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemlerinin devamı için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.SON DAKİKA: Türkiye, Müge Anlı'da öğrenmişti! Müslüme'nin ölümünde şoke eden 'kıyafet' iddiası... Müslüme neden öldü?