Müslüme’nin neden öldüğü araştırılıyor! Jandarma ek gözaltı istemişti: Babası, annesi, dedesi, ağabeyleri...

SORGUDAKİ AİLESİ CENAZEYE KATILAMADI

Müslüme'nin cesedinin bulunmasının ardından jandarma ekipleri, küçük kızın babası, annesi ve akrabalarının ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Anneanne Müslüme Yağal, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken diğer aile fertleri Baba Mehmet ve anne Selvi Yağal ile ağabeyler, dede ve 2 halanın ifade işlemleri devam ettiği için Müslüme'nin cenazesine katılamadı.