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Haberler Yaşam Türkiye, Müge Anlı'da öğrenmişti! Müslüme'nin ölümünde şok: Kıyafetleri üzerinde değildi... Müslüme neden öldü?
Giriş Tarihi: 23.11.2021 08:27 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 08:28

Türkiye, Müge Anlı'da öğrenmişti! Müslüme'nin ölümünde şok: Kıyafetleri üzerinde değildi... Müslüme neden öldü?

Son dakika haberi: Müge Anlı'da aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Günlerdir konuşlan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 gündür gözaltına bulunan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadelerinin alınmasına devam edildi. Olayla ilgili kritik güne girildi... 'Müslüme neden öldü?' sorusu cevap bulamadı.Öte yandan küçük kızın vücut bütünlüğünün bozulmadığı, darp ve yara izinin olmadığı öğrenildi. Müslüme'nin cansız bedenini bulan kadın çoban Müge Anlı canlı yayına katıldı. Şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi... "İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Müslüme’nin ölümünde şok: Kıyafetleri üzerinde değildi... Müslüme neden öldü?

SON DAKİKA: TÜRKİYE, MÜGE ANLI'DA ÖĞRENMİŞTİ! MÜSLÜME'NİN ÖLÜMÜNDE ŞOKE EDEN 'KIYAFET' İDDİASI... MÜSLÜME NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Müslüme’nin ölümünde şok: Kıyafetleri üzerinde değildi... Müslüme neden öldü?

Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor. İşte son dakika gelişmeleri...

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Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Müslüme’nin ölümünde şok: Kıyafetleri üzerinde değildi... Müslüme neden öldü?

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.

Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Müslüme’nin ölümünde şok: Kıyafetleri üzerinde değildi... Müslüme neden öldü?

En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.

Türkiye, Müge Anlı’da öğrenmişti! Müslüme’nin ölümünde şok: Kıyafetleri üzerinde değildi... Müslüme neden öldü?

Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.

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