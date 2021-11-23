ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Müslüme'nin, üç gündür gözaltına bulunan babası Mehmet, anne Selvi ile ağabeyleri, dedesi ve bazı yakınları dün sağlık kontrolünden geçirildi. Aile hakkında Adli Tıp'tan gelecek rapora göre işlem yapılacak. Müslüme'nin Karaman'da yaşayan dedesi İbrahim Yağal ise "Üzgünüz, devlet elinden gelen her şeyi yaptı" dedi. Bu arada, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakını adliyeye sevk edildi.