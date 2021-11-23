Son dakika haberleri... Mersin Gülnar'da, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenini bulan kadın çoban Ayşe Bacak, "Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı"nda canlı yayına katılarak o anları anlattı. Normalde o bölgeye gitmediğini ancak hayvanları otlatırken, köpekler havlayınca Müslüme'yi bulduğu yere geldiğini anlatan Bacak, "Müslüme'nin cansız bedenini görünce kardeşimi aradım. O da muhtara haber vermiş. Jandarmaya teslim edip evime gittim. Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor" dedi.
ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Müslüme'nin, üç gündür gözaltına bulunan babası Mehmet, anne Selvi ile ağabeyleri, dedesi ve bazı yakınları dün sağlık kontrolünden geçirildi. Aile hakkında Adli Tıp'tan gelecek rapora göre işlem yapılacak. Müslüme'nin Karaman'da yaşayan dedesi İbrahim Yağal ise "Üzgünüz, devlet elinden gelen her şeyi yaptı" dedi. Bu arada, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakını adliyeye sevk edildi.
7 KİŞİ SERBEST
Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Anne, baba ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
NASIL KAYBOLDU?
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkiinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.
Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.
3 GECE JANDARMADA İFADE VERDİLER
Kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal'ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme'nin cenazesine katılamadı.
Şüpheli sıfatıyla gözaltında 3 gece geçiren baba Mehmet, anne Selvi Yağal, kardeşler ve dede Hasan Yağal ile diğer aile üyeleri, dün adliyeye seVk edildi. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen 8 şüpheli, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili tek tek sorgulandı. Anne, baba ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 7 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Dede Hasan Yağal ise tutuklan talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan dede Hasan Yağal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.