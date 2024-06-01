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Giriş Tarihi: 1.6.2024 18:09 Son Güncelleme: 1.6.2024 18:31

Muş’ta, 7’nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Muş'ta 7. kattaki evlerinin balkonundan, dengesini kaybederek beton zemin üzerine düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

MURAT YILDIRIM
Muş’ta, 7’nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Merkez Sütlüce Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 2 yaşındaki A.S, dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Çığlıkları duyarak koşan aile bireyleri ile komşular, balkondan baktıklarında çocuğu yerde baygın yatarken gördü.

Olay anı ise, bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.S, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Muş’ta, 7’nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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