Muş’ta, 7’nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Merkez Sütlüce Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 2 yaşındaki A.S, dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Çığlıkları duyarak koşan aile bireyleri ile komşular, balkondan baktıklarında çocuğu yerde baygın yatarken gördü.

Olay anı ise, bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.S, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.