Haberler Yaşam Haberleri Muş'ta acı haber: Murat Nehri'nde kaybolan Berat'ın cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 17.07.2026 14:20

Muş'ta acı haber: Murat Nehri'nde kaybolan Berat'ın cansız bedeni bulundu

Muş'ta, Murat Nehri'nde akıntıya kapılan Berat Karakaya'nın (10), arama çalışmalarının 8’inci gününde, düştüğü noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

DHA Yaşam
Muş’ta acı haber: Murat Nehri’nde kaybolan Berat’ın cansız bedeni bulundu
  • ABONE OL

Olay, 10 Temmuz'da, merkeze bağlı Özdilek köyünde meydana geldi. Murat Nehri'ne düşüp kaybolan Berat Karakaya için AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde geniş çaplı arama başlatıldı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, Siirt, Bitlis ve Erzurum AFAD ekipleri ile Diyarbakır Jandarma dalgıç ekipleri, Karakaya'nın yakınları ve köylüler destek verdi.

170 KİŞİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA YER ALDI

Yaklaşık 170 personelin görev yaptığı çalışmalarda Murat Nehri boyunca su üstünde ve su altında kapsamlı arama faaliyetleri yürütüldü. Çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su akışı da geçici olarak durduruldu.

CANSIZ BEDENİ AMCASI BULDU

Berat Karakaya'nın, bugün nehre düştüğü noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta kıyı taraması yapan amcası tarafından cesedi bulundu. Sudan çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Muş'ta acı haber: Murat Nehri'nde kaybolan Berat'ın cansız bedeni bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA