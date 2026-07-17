Muş’ta acı haber: Murat Nehri’nde kaybolan Berat’ın cansız bedeni bulundu

170 KİŞİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA YER ALDI

Yaklaşık 170 personelin görev yaptığı çalışmalarda Murat Nehri boyunca su üstünde ve su altında kapsamlı arama faaliyetleri yürütüldü. Çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su akışı da geçici olarak durduruldu.