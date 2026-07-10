Muş’ta acı kaza: Kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

Kazada kamyonette bulunan Muzaffer Özdemir ve 3 torunu sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen araç sürücüsü Muzaffer Özdemir (70) ve 12 yaşındaki torunu Cihat Özdemir hayatını kaybederken, torunları M.E. Özdemir (13) ve Ahmet Özdemir'in (18) ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.