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Giriş Tarihi: 10.07.2026 16:38

Muş'ta acı kaza: Kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

Muş’un Bulanık ilçesinde kamyonla kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam
Muş’ta acı kaza: Kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı
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Alınan bilgilere göre kaza, Bulanık-Malazgirt kara yolunun Rüstemgedik beldesi yol ayrımında meydana geldi. Muzaffer Özdemir (70) idaresindeki kamyonetle karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Kazada kamyonette bulunan Muzaffer Özdemir ve 3 torunu sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen araç sürücüsü Muzaffer Özdemir (70) ve 12 yaşındaki torunu Cihat Özdemir hayatını kaybederken, torunları M.E. Özdemir (13) ve Ahmet Özdemir'in (18) ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Acı haberi alarak Bulanık Devlet Hastanesi'ne akın eden Özdemir ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Muş'ta acı kaza: Kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı
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