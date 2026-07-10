Muş’ta acı kaza: Kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Bulanık-Malazgirt kara yolunun Rüstemgedik beldesi yol ayrımında meydana geldi. Muzaffer Özdemir (70) idaresindeki kamyonetle karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon kafa kafaya çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan Muzaffer Özdemir ve 3 torunu sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen araç sürücüsü Muzaffer Özdemir (70) ve 12 yaşındaki torunu Cihat Özdemir hayatını kaybederken, torunları M.E. Özdemir (13) ve Ahmet Özdemir'in (18) ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.