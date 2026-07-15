Muş’ta can pazarı! Traktörden kopan parça uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgilere göre, kaza Bulanık-Varto kara yolu Gelin Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Bulanık ilçesine bağlı Meşeiçi köyünün Ürünlü mezrasında yaşayan Özcan ailesi, piknik yapmak için traktör römorkuna binerek, Gelin Çeşmesi mevkiine hareket etti. İddiaya göre traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle römorktan ayrıldı. Yol kenarındaki uçuruma savrulan römorkta bulunan çok sayıda kişi, çevreye savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.