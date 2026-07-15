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Giriş Tarihi: 15.07.2026 15:53

Muş’ta can pazarı! Traktörden kopan parça uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var!

Muş'un Bulanık ilçesinde piknik yolunda meydana gelen korkunç kazada can pazarı yaşandı. Pikniğe gidenleri taşıyan traktörün arkasındaki römorkun uçuruma yuvarlandı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Muş’ta can pazarı! Traktörden kopan parça uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var!
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Edinilen bilgilere göre, kaza Bulanık-Varto kara yolu Gelin Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Bulanık ilçesine bağlı Meşeiçi köyünün Ürünlü mezrasında yaşayan Özcan ailesi, piknik yapmak için traktör römorkuna binerek, Gelin Çeşmesi mevkiine hareket etti. İddiaya göre traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle römorktan ayrıldı. Yol kenarındaki uçuruma savrulan römorkta bulunan çok sayıda kişi, çevreye savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 23 YARALI

Ekipler, uçuruma savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan Durhat Özcan (5), Avşin Özcan (3), Demet Özcan (29), Esra Özcan (27), Nazan Özcan (19), İslam Özcan (9), Zilan Özcan (8), Arin Özcan (1), Gönül Özcan (8), Miraç Özcan (6), Miran Özcan (7), Azra Özcan (8), Asya Özcan (4), Bahar Özcan (30), Devrim Özcan (11), Adar Özcan (7), Belinda Yaşar (23), Vetha İnan (59), Ayfer Yulcu (31), Birhat Özcan, Umut Özcan, Ronya Özcan ve Ezel Özcan tedavi altına alınırken, İlknur Özcan (35) ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Acı haberi alan Özcan ailesinin yakınları Bulanık Devlet Hastanesi'ne akın etti. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu da hastaneye gelerek, yaralıları ziyaret etti. Doktorlardan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Koşansu, aile bireylerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İlk incelemelerde römorkun traktörden ayrılma nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme yapıldığı öğrenildi. Yetkililer, kazanın sebebinin yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından netlik kazanacağını belirtti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUŞ #KAZA

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Muş’ta can pazarı! Traktörden kopan parça uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var!
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