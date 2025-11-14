Muş’ta eve silahlı saldırı: Baba-oğul gözaltına alındı!

Aramada 1 adet seri numarası bulunmayan otomatik av tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 4 adet AK-47 şarjörü ve 31 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi. Evde bulunan N.B. gözaltına alındı. Olay sonrası kaçan A.B.'nin yakalanması için JASAT dedektifleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando ekipleri ve Yaygın Karakol timleri ortak operasyon yürüttü. Yapılan titiz çalışmalar sonucu A.B.'nin saklandığı adres tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak haklarında tahkikat başlatıldı.