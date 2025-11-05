Muş’ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Anne Ayten Koçhan oğlundan 10 yıldır haber alamadığını söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Koçhan, şunları kaydetti: "Biz evlatlarımızın ve ciğerimizin peşindeyiz. Bazı cahiller gelir bize laf atar. Bizim acımızı onlar da yaşasınlar. Onlar evlat acısı görmemiş ondan öyle yapıyorlar. Yavrum onlara karşı gelin. Gelin teslim olun. Yeter daha biz evlat hazretine dayanamıyoruz. Barış (Terörsüz Türkiye süreci) oldu. Yollarınız açıldı, size bir fırsat verildi. Gelin teslim olun. Gelin daha biz dayanamıyoruz. Yavrum sen gelene kadar ben bu eyleme devam edeceğim."

Naciye Sönmez Yıldız da, "Oğlum sesimi duyursan gel teslim ol. Oğlum biliyorum baban yok ama ben varım, ağabeyin var, ablan var. Biz hepimiz sana destek veririz. Ama gel, yeter artık. Bu çakallar bize gülmezin. Gelin teslim olun." dedi.