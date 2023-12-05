Muş’ta geleceğin sporcuları yetişiyor

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, bakanlığın desteğiyle il merkezi başta olmak üzere bütün ilçelerde spor tesisleri, stadyumlar, gençlik merkezleri ve yüzme havuzları yapılar gençlerin hizmetine sunduğunu söyledi. Hasköy ilçesinde kapalı spor salonu ve gençlik merkezi inşaatları bitmiş, tefrişatını tamamlamış bulunduğunu hatırlatan Taşdemir, şunları kaydetti: "Burada aynı zamanda personel görevlendirmelerini yaparak Hasköy'deki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlçemizdeki sentetik sahamız, nizami ölçülerde yapılıp ilçemizin spor altyapısına hizmet etmektedir. Birçok amatöre spor kulübümüz de buradan istifade etmektedir. Kapalı spor salonumuz da voleybol, basketbol, badminton, güreş, tekvando, karate, boks gibi birçok branşa ev sahipliği yapmakta ve burada milli sporcu olarak yetişecek olan gençlerimizle inşallah Hasköy gençliği ülkemizin, ilimizin sporuna kaktı sunacaktır"

Hasköy'deki gençlerin başta zararlı alışkanlıklar olmak üzere, madde ve teknoloji bağımlılığında uzak, sporla, sağlıkla kültürle hemhal olmuş bir gençlik yetişeceğini ifade eden Taşdemir, "Gençlik merkezimizde ise, açmış olduğumuz kurslarda bağlama, gitar, resim, ebru, ahşap boyama, oymacılık gibi birçok Branşta gençlerimize yönelik etkinlikler yapıyoruz. İnşallah Hasköy gençliğiz spor ve sanatla, kültürle hemhal olacak. Tesislerimiz de bu şekliyle amacına ulaşmış olacaktır" dedi.

Voleybol antrenörü Aynur Bahşi ise, bundan önce faaliyetlerini yaz mevsiminde gerçekleştirebildiklerini belirterek, "Devletimizin bize sağladığı kapalı spor salonunda faaliyetlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Çok sayıda öğrencimiz var. Öğrencilerimiz de çok mutlu ve spora ara vermeden devam edebiliyor. Bize bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyorum. Buranın açılmasıyla birlikte haftanın 5 günü burada etkinliklerimizi yapıyoruz. Öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlıyor" diye konuştu.