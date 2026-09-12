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Giriş Tarihi: 12.09.2026 19:42

Muş’ta gölete giren 13 yaşındaki İsmail’den acı haber!

Muş’un Kızılağaç beldesinde serinlemek için yapay gölete girdikten sonra suda kaybolan 13 yaşındaki İsmail Ayhan hayatını kaybetti.

MURAT YILDIRIM
Muş’ta gölete giren 13 yaşındaki İsmail’den acı haber!
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Olay, akşam saatlerinde Kızılağaç beldesi Eğirmenç köy yolu üzerindeki yapay gölette meydana geldi. Serinlemek amacıyla gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Ayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

#MUŞ

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Muş’ta gölete giren 13 yaşındaki İsmail’den acı haber!
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