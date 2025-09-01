Haberler Yaşam Haberleri Muş’ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü
Muş’ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü

Muş’un Bulanık ilçesinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda iş yeri sahibi ve yanındaki misafiri hayatını kaybetti.

MURAT YILDIRIM
Olay, Bulanık ilçe merkezindeki Suat İshakoğlu Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde oturan Halit Taşdemir ile misafirliğe giden eniştesi Türkmen Özkan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce arabadan ateş açıldı. Silahlı saldırıda Halit Taşdemir olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Türkmen Özkan kaldırıldığı Bulanık Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

