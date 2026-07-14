Haberler Yaşam Haberleri Muş’ta korku dolu anlar! Alev topuna dönen lüks araç peş peşe patladı: Sürücü saniyelerle ölümden böyle kurtuldu!
Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:18

Muş’ta korku dolu anlar! Alev topuna dönen lüks araç peş peşe patladı: Sürücü saniyelerle ölümden böyle kurtuldu!

Muş'ta seyir halindeyken alev topuna dönen lüks araçta, vatandaşların yangına müdahale ettiği sırada patlama meydana geldi. Panik dolu anlar kameraya yansırken faciadan böyle dönüldü. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Muş’ta korku dolu anlar! Alev topuna dönen lüks araç peş peşe patladı: Sürücü saniyelerle ölümden böyle kurtuldu!
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Muş'ta Taşo Mezarlığı mevkisinde seyir halindeyken alev alan lüks araçta, vatandaşların yangına müdahale ettiği sırada patlama meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİLDE PATLAMA

Edinilen bilgilere göre, Taşo Mezarlığı mevkisinde seyir halindeki lüks araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçta bulunanlar otomobilden inerek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Bu sırada araçta patlama meydana geldi.

Seyir halindeyken alev alan lüks araca müdahale sırasında patlama yaşandı! O anlar kamerada

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, alevlerin bir anda yükselmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay sırasında araç çevresinde bulunan vatandaşlar hızla bölgeden uzaklaşırken, şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında lüks araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangının çıkış nedeni ve patlamaya ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise yaşanan tehlikenin boyutunu ortaya koydu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUŞ #ARAÇ YANGINI

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Muş’ta korku dolu anlar! Alev topuna dönen lüks araç peş peşe patladı: Sürücü saniyelerle ölümden böyle kurtuldu!
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