Muş’ta korku dolu anlar! Alev topuna dönen lüks araç peş peşe patladı: Sürücü saniyelerle ölümden böyle kurtuldu!

ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİLDE PATLAMA



Edinilen bilgilere göre, Taşo Mezarlığı mevkisinde seyir halindeki lüks araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçta bulunanlar otomobilden inerek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Bu sırada araçta patlama meydana geldi.

Seyir halindeyken alev alan lüks araca müdahale sırasında patlama yaşandı! O anlar kamerada