Muş’ta sahipsiz köpeğin saldırısından kaçarken ayağı kırılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Muhammet Hamza Eşim, 26 Mayıs'ta kuzeni ile evinin önünde oynarken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısından kaçarken evin önündeki istinat duvarından atlayan Eşim'in, kaval kemiği kırıldı. Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Eşim, kırılan ayağından ameliyat edildi.

Taburcu olduktan sonra eve gelen Eşim ve ailesi, sahipsiz köpekler sorununa çözüm bulunmasını istedi. Kaçarken evin önündeki duvardan atladığını ve ayağının kırıldığını anlatan Eşim, şöyle konuştu: "Duvardan atladıktan sonra çevredeki insanlar gelerek köpeği kovdu. Yüksekten atladığım için bacağım kırıldı.

Ambulansı çağırdılar, sonra hastaneye gittik. Köpek saldırdığında çok korktum. Okula giderken köpeklerden korkuyoruz, toplanmasını toplatılmasını istiyoruz. Ameliyat oldum, ayağım şimdi alçıda, çok ağrıyor."

Baba Nurullah Eşim de oğlunun pazar günü köpek saldırısına uğradığını, yüksekten atladığı için kaval kemiğinin kırıldığını belirtti. Ameliyat olan oğlunun tedavisinin evde devam ettiğini dile getiren Eşim, "Sahipsiz hayvanlara bir çare bulunmasını istiyoruz. Bu köpeklerden dolayı vatandaşlar rahat gezemiyor. Köpeklerden dolayı çocukların okula gidemediği bir dönemdeyiz. Başka çocukların aynı durumu yaşamasını istemiyoruz. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep ediyoruz."