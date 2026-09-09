Muş’ta sırra kadem basmıştı: Çalışmalar tam gaz sürüyor!

Büvetli Köyü Muhtarı Naci İlikhan, gazetecilere, Balkaya'nın köyde sevilen bir genç olduğunu söyleyerek, "Suat Balkaya, 31 Ağustos'tan bu yana kayıp. Kendi halinde, değerli bir gençti. Herhangi bir kötü alışkanlığı yoktu. O gün de işe gitmiş, akşam iş çıkışında eve gelmiş. Gece saat 21.00 ile 22.00 arasında evden çıkmış. En son köy camisinin yakınlarında görülmüş, daha sonra kendisinden haber alınamamış" dedi.