Haberler Yaşam Haberleri Muş’ta sırra kadem bastı: 27 yaşındaki genç için çalışma başlatıldı!
Giriş Tarihi: 8.09.2026 17:43

Muş’ta sırra kadem bastı: 27 yaşındaki genç için çalışma başlatıldı!

Muş'un Hasköy ilçesinde ikamet eden 27 yaşındaki Suat Balkaya evinden ayrıldıktan sonra sırra kadem bastı. İhbar üzerine kayıp genç için çalışma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Muş’ta sırra kadem bastı: 27 yaşındaki genç için çalışma başlatıldı!
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Büvetli köyünde ikamet eden Suat Balkaya (27), 1 Eylül günü saat 08.00 sıralarında ikametinden ayrıldı. Balkaya'nın bir daha eve dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine durumun yetkililere bildirilmesiyle bölgede arama çalışması başlatıldı. Bölgede yürütülen çalışmalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, jandarma personeli, Muş Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma İhtisas Kulübü (MUDOSK) üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Ekipler, Balkaya'nın bulunması için köy ve çevresindeki alanlarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

#MUŞ #AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Muş’ta sırra kadem bastı: 27 yaşındaki genç için çalışma başlatıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA