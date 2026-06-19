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Giriş Tarihi: 19.06.2026 12:56

Muş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muş'ta takla atan otomobilin duvara çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

MURAT YILDIRIM
Muş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Umut Arı yönetimindeki 49 ABE 719 plakalı otomobil, Bahçeşehir Koleji yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden araç, takla atarak Küme Evleri Sokak'a düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Umut Arı ile araçta bulunan Deniz Arı ve Hamza Veysel Suphioğlu yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Hamza Veysel Suphioğlu, (16) doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Muş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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