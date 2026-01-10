Muş’ta yasadışı silah operasyonu: Cephanelik ele geçirildi!

Malazgirt Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu yasa dışı silah bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ö.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 267 adet 7.62 mm fişek, 1 adet Beretta marka 9 mm tabanca, 1 adet Browning marka 9 mm tabanca, 268 adet 9 mm fişek, 2 adet Asena marka av tüfeği ve 1 adet av tüfeği namlusu ele geçirildi.

C.O. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 adet Sigsauer marka 7.65 mm tabanca, 1 adet Beretta marka 9 mm tabanca, 6 adet 7.65 mm fişek ve 36 adet 9 mm fişek bulundu. A.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 6 adet bilezik, 14 adet obje, 1 adet yüzük ile 63 adet 9 mm fişek ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.