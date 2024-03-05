Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici Amasya’da yandı

Destici ile araçta bulunan 3 kişi yaralandığı kazanın ardından kamyonete yüklenip İstanbul'a doğru yola çıkan araç bu sefer de Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında yeni bir kazaya karıştı. Aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki 60 ACM 572 plakalı çekicinin motor bölümünde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.