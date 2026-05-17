Mustafa Ekşi cinayetinde kan donduran detaylar: Otomobilde boğazı kesilerek öldürülmüştü! Meğer katiline...

Halil Kağan Oğuz

PANİK YAPTIĞI İÇİN ÇEK VE SENETLERİ ALMIŞ

Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Halil Kağan Oğuz, suçunu itiraf edip pişman ve üzgün olduğunu söyledi. Olay gününü anlatan Oğuz, "Patronumun kullandığı otomobille Kent Meydanı'na geldik. Yolculuk sırasında Mustafa, tahsilatında sıkıntı yaşadığımız çekleri çıkartıp, hesaplamaya başladı. Şirkette bulunan senetlerle ilgilendiğim için bana dönerek sinirli bir halde, 'Biz bu araçları neden sattık' diyerek bağırmaya başladı. Sonra da otomobilden inmemi söyledi. Ben de indim. Bir süre sonra tekrar bindiğimde, arka koltukta oturmamı istedi. Öfke problemi olan Mustafa, bana bu kez, 'Seni öldürürüm' diyerek tehdit edip, otomobilin gizli bölümünde sakladığı silahını doğrultunca, ben de araçta yerde olan bıçağı alıp, sağ omzuna sapladım. Boğazından kan geldiğini görünce bıçağın boynuna isabet ettiğini fark ettim. Sonra ortada kalmaması için otomobilde bulunan çek, senet ve ziynet eşyaları ile cep telefonunu aldım. Bunu panik halinde olduğum için yaptığımı düşünüyorum. Olay yerinden ayrıldıktan sonra bir taksiye binerek, önce sevgilimin evine gidip kanlı kıyafetlerimi değiştirdim. Ardından oto tamirhanesi bulunan bir arkadaşımın iş yerine giderek, elimdeki çek, senet ve altınları arkadaşıma teslim ettim. Ardından da polise teslim oldum" dedi.