Haberler Yaşam Haberleri Mustafa Kemal Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Mustafa Kemal İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 13:31 Son Güncelleme: 1.8.2022 13:32

Mustafa Kemal Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Mustafa Kemal İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Günümüzde toplu taşıma insan hayatının en önemli ulaşım araçlarından biri konumundadır. Özellikle Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul genelinde toplu taşıma gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu toplu ulaşım araçları içinde İstanbul’da büyük yeri olan Marmaray bulunmaktadır. Halkalı – Gebze arası ulaşım için kullanılan Marmaray birçok durağı da kendi içinde barındırmaktadır. Avrupa ve Anadolu Yakası arasında en hızlı ulaşım aracı da yine bu raylı sistem olan Marmaray’dır. Marmaray’ın duraklarının konumları ve diğer bölgelere ulaşımın nasıl olacağı konusu da kişilerin merak ettiği konulardan biridir. Peki, Mustafa Kemal Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Mustafa Kemal İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Mustafa Kemal Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Mustafa Kemal İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray'ın artı bir özelliği ise dolmuş, otobüs, metro, tramvay ve vapur durakları ile bağlantısının olması ve başka yerlere geçiş yapacak olan vatandaşların işlerini de kolaylaştırarak büyük avantaj sağlamasıdır. Mustafa Kemal Marmaray İstasyonu'nun nerede bulunduğu ve çevresinde nelerin olduğunun merak edilmesi ulaşım konusundaki soruları da peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de sizleri bilgilendirmek adına Mustafa Kemal Marmaray durağı nerede, yol tarifi ile Marmaray Mustafa Kemal İstasyonu'na nasıl gidilir, kaç dakikada bir geçiyor gibi soruların cevaplarını ayrıntılı olarak verdik. Yazımızın devamını okuyarak bu bilgilere ulaşabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Mustafa Kemal Marmaray Durağı

Mustafa Kemal Marmaray Durağı, İstanbul Avrupa Yakası'nın Küçükçekmece ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan istasyon 1955 yılında açılmıştır ve TCDD'ye ait hemzemin tren istasyonudur. İlk adı Soğuksu Tren istasyonu olan Mustafa Kemal İstasyonu, İstanbul – Sirkeci – Pythio demiryolu üzerinde bulunmaktadır. Mustafa Kemal İstasyonu 1955 – 2013 yılları arasında Sirkeci – Halkalı Banliyö Trenine vermiş, Marmaray projesi kapsamında ise 2013 yılında kapatılmıştır. Yeniden inşasının ardında da Mustafa Kemal İstasyonu adını alarak 2019 yılında tekrardan Marmaray ile aktif hale gelmiştir. Yakın çevresinde Kanarya Sahili, Küçükçekmece Göl Parkı, Soğuksu Seyir Parkı gibi yerleri bulunduran istasyon vatandaşlar tarafından da sık ziyaret edilmektedir.

Marmaray hattında her 15 dakikada bir tren seferleri olmaktadır. Söğütlüçeşme – Zeytinburnu arası ise her 8 dakikada bir tren seferi yapılmaktadır. Mustafa Kemal Marmaray Durağından da her 15 dakikada bir tren seferi olmaktadır.

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Marmaray Mustafa Kemal İstasyonu Nerede?

Mustafa Kemal Marmaray Durağı, Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece ilçesinde bulunmaktadır. İstasyon tam olarak Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde yer alır ve etrafında birçok önemli yeri de barındırır. Bu yüzden de tercih edilen noktalardan biridir.

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Mustafa Kemal Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Mustafa Kemal İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
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