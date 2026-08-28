Haberler Yaşam Haberleri Mustafa öldüğüyle kaldı!
Giriş Tarihi: 28.08.2026

Mustafa öldüğüyle kaldı!

Konya’da 2 yıl önce Mustafa Şahin’in ölümüne neden olan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen İrfan Çilova’ya 6 yıl hapis cezası verildi, ceza iyi hal indirimiyle 5 yıla düşürüldü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Mustafa öldüğüyle kaldı!
  • ABONE OL
Konya'da 2 yıl önce otomobiliyle motosikletli 16 yaşındaki Mustafa Şahin'e çarparak ölümüne neden olan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen İrfan Çilova, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çilova'nın cezası, "iyi hal" indirimiyle 5 yıla düşürüldü. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen kazanın ardından İrfan Çilova'nın babası İlhan Çilova, otomobili kendisinin kullandığını öne sürdü. Ancak görgü tanıkları, İrfan Çilova'nın olay yerinde "Ben öldürdüm" dediğini belirtti. HTS kayıtlarında da Çilova'nın kazadan sonra 2 kez 112'ye mesaj gönderdiği tespit edildi. İlhan Çilova, oğlunu korumak amacıyla "suç üstlenme" suçundan "iyi hal" indirimiyle 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Anne Behice Çilova ise beraat etti. Dosyanın istinafta incelemede olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KONYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafa öldüğüyle kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA