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Giriş Tarihi: 1.09.2026

Mustafa ve Mahmut kardeşler kayıp

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Mustafa ve Mahmut kardeşler kayıp
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ARAMA çalışmalarının sürdüğü kayıplar arasında, Hataylı kardeşler 33 yaşındaki Mustafa Demir ile 28 yaşındaki Mahmut Demir'in de yer aldığı öğrenildi. Çalışmak için Kıbrıs'ta bulunan iki kardeşin, memleketlerine izinli olarak dönmek üzere gemiye bindikleri öğrenildi. Reyhanlı ilçesindeki aile, gelecek umutlu bir haberi endişeyle bekliyor.

Sabah'a konuşan kardeşleri Halil Demir, "Dün sabah 10.00'dan beri ağabeyimden ve kardeşimden haber alamıyoruz. Kıbrıs'taki bütün hastaneleri aradık, perişan haldeyiz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#REYHANLI #KIBRIS

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Mustafa ve Mahmut kardeşler kayıp
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