Mustafa Yavuz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Adana Valisi Mustafa Yavuz’un biyografisi

2026 yılının ilk "Valiler Kararnamesi" ile pek çok ilin valisi değişirken, 7 ilin valisi merkeze çekildi. Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un Adana'ya atanması da listede duyuruldu. Yeni Adana Valisi Mustafa Yavuz'un biyografisi ve kariyer yolculuğu, atama haberinin ardından en çok arananlar listesine girdi.