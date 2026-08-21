’Müstehcenlik’ soruşturmasında Adliyeye gelmişti: Mabel Matiz’in ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın 'Ha Leylim' şarkısının sözleri ve klibinin müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı değerlendirilmişti. Başsavcılıkça, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılmasına yönelik şarkı sözleri ve müzik klibine ilişkin 'müstehcenlik' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında şüpheli Karaca, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada ifade veren Karaca, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "2 İNSANIN BİRBİRİNE BAKMASI, KARŞILIKLI DANS ETMELERİ SUÇ DEĞİLDİR"

Öte yandan Karaca'nın Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Karaca ifadesinde, şarkısının sözlerinin ve müziğinin kendisine ait olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 sene önce şarkıyı yazdım. Şarkıda aşkı ifade etmek istedim. Hareketli şarkı olduğu için Trakya düğünlerini canlandırmak istedik. Şarkım bir sanat eseridir. Klipte müstehcenliğe ilişkin herhangi bir sahne, görüntü, gönderme bulunmamaktadır. Klipte yer alan 2 erkeğin birbirine bakmasına ilişkin görüntü aralarındaki ilişkinin niteliği ne şekilde olursa olsun müstehcenlik suçuna vücut vermemektedir. 2 insanın birbirine bakması, karşılıklı dans etmeleri suç değildir. Birbirlerine aşk ile de bakıyor olabilirler, nefret ile de bakıyor olabilirler, kırgınlıkla da bakıyor olabilirler. Sistematik bir şekilde yapmış olduğum çoğu eserden kimliğim üzerinden suç içerikli anlamlar çıkarılmasını kabul etmiyorum. Eserlerimi sürekli açıklamak zorunda bırakılmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.