Müşteri döven pazarcı tutuklandı

Beyoğlu'nda bir semt pazarında, armut seçme nedeniyle müşteri ve esnaf arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada, başına kasa fırlatılan kadın müşteri yaralandı.

27 Temmuz'da yaşanan olayda Kulaksız Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan Nurcihan Y. (50) ile pazar esnafı Selahattin Ş. (55) arasında armut seçme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre Nurcihan Y.'nin tezgahtaki ürünleri seçerken ürünlere zarar verdiğini düşünen Selahattin Ş., "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyarıda bulundu. Uyarının ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Selahattin Ş.'nin Nurcihan Y.'ye hakaret ve küfür edip eline aldığı tahta kalası Nurcihan Y.'nin başına fırlattığı iddia edildi. Başına isabet eden tahta kalas nedeniyle Nurcihan Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEZGÂHLARI MÜHÜRLENDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının başında açılma olduğu ve 10 dikiş atıldığı öğrenildi. Selahattin Ş. ise olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Selahattin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Pazarcı hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. Öte yandan Pazarcının Beyoğlu'nda farklı pazar yerlerinde birden fazla pazar tezgahının olduğu ve bu tezgahların tümünün belediye tarafından mühürlendiği öğrenildi.