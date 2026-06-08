Müşteri gibi gezdiği marketten çantayı böyle çaldı: 2 hırsız kıskıvrak yakalandı

Olay, Başakşehir ilçesindeki bir markette meydana geldi. Alışveriş yapan bir vatandaşın içerisinde pasaport, kimlik, ikamet belgesi, araç anahtarları, 6 bin dolar, 200 pound, 2 adet Ata liralı bileklik, 4 adet altın bileklik ve 200 gram altın bulunan el çantası çalındı. Mağdurun başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı market ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan arşiv araştırmasında şüphelilerden birinin 50 suç kaydı olan, diğerinin ise 32 suç kaydı olan kişiler olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik Sancaktepe'de operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adli makamlara sevk edildi.