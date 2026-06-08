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Giriş Tarihi: 8.06.2026 10:07

Müşteri gibi gezdiği marketten çantayı böyle çaldı: 2 hırsız kıskıvrak yakalandı

İstanbul Başakşehir’de markette çalınan altın ve döviz dolu çantanın hırsızları yakalandı. İçerisinde yüklü miktarda para, altın ve önemli belgelerin bulunduğu çantayı çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Sancaktepe’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 82 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Müşteri gibi gezdiği marketten çantayı böyle çaldı: 2 hırsız kıskıvrak yakalandı
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Olay, Başakşehir ilçesindeki bir markette meydana geldi. Alışveriş yapan bir vatandaşın içerisinde pasaport, kimlik, ikamet belgesi, araç anahtarları, 6 bin dolar, 200 pound, 2 adet Ata liralı bileklik, 4 adet altın bileklik ve 200 gram altın bulunan el çantası çalındı. Mağdurun başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı market ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan arşiv araştırmasında şüphelilerden birinin 50 suç kaydı olan, diğerinin ise 32 suç kaydı olan kişiler olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik Sancaktepe'de operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adli makamlara sevk edildi.

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Müşteri gibi gezdiği marketten çantayı böyle çaldı: 2 hırsız kıskıvrak yakalandı
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