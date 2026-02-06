Müşteri gibi girdi, ayakkabıyı giyip telefonu çaldı

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir markette meydana gelen yankesicilik olayıyla ilgili yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Marketten alışveriş yapan bir kadının cep telefonunun çalındığını bildirmesi üzerine olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

ÖNCE ÇALDIĞI AYAKKABIYI GİYDİ, SONRA TELEFONU ÇALIP KAÇTI

Yapılan detaylı kamera incelemelerinde, A.İ. isimli şüphelinin müşteri gibi markete girdiği, önce mağazadan bir ayakkabı çalarak mağaza içerisinde giydiği tespit edildi. Şüphelinin daha sonra market içinde bir süre kadını takip ettiği, uygun anı kollayarak kadının cebinden cep telefonunu el becerisiyle alıp marketten ayrıldığı belirlendi.

ARANAN ŞAHIS ÇIKTI

Ekiplerin kimlik tespiti çalışmaları sonucunda A.İ.'nin 3 farklı aranma kaydı bulunduğu ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, çaldığı ayakkabı ve cep telefonu ile birlikte Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.İ., adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.