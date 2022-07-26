Mutancana tarifi: Mutancana nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir ve nerenin yemeği?

MUTANCANA TARİFİ MALZEMELERİ

500 gram kuzu kol kuşbaşı

12 adet arpacık soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

3 su bardağı sıcak su

1/2 çay bardağı kuru üzüm

5 adet kuru incir

5 adet kuru erik

1/2 çay bardağı çiğ badem

1 yemek kaşığı sumak

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tuz

MUTANCANA NEDİR, NASIL YAPILIR?

Mutancana, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan yemekler arasında yer alıyor. Tavuk veya kırmızı et ile hazırlanabilen bir yemektir. Edirne ile özdeşleşen ve Fatih Sultan Mehmet'in çok sevdiği bu yemek, mutancana, kuruyemişler ile müthiş bir görünüme kavuşurken içerdiği yüksek protein değeri ile besleyici ve lezzetlidir.