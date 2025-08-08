Müteahhit kendi inşaatının önünde can verdi

Adana'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan birisi, yol kenarındaki inşaat alanına daldı. Kaldırımda, kendi inşaatını denetleyen müteahhit Abdulgafur Şenol (45), olay yerinde hayatını kaybederken kazada 2 kişi de yaralandı.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Kiper yönetimindeki 01 NR 533 plakalı otomobil, kavşakta Fırat Öztürk'ün kullandığı 33 AFR 807 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kontrolden çıkarak savrulan otomobil, önce bariyerlere, ardından park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırımda bulunan yayalar Abdulgafur Şenol ve İbrahim Çelik'e (50) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNŞAATINI DENETLİYORDU

Kazada ağır yaralanan Abdulgafur Şenol, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Şenol'un müteahhit olduğu ve kendi yaptığı inşaatı denetlemek için kaldırımda bulunduğu ortaya çıktı. Şenol'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yaralılar sürücü Fırat Öztürk ile yaya İbrahim Çelik ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.