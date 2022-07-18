Mütercim tercümanlık taban puanları 2022: Mütercim tercümanlık taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için geri sayıma geçti. Bu kapsamda Mütercim tercümanlık bölümünde okumak isteyen yüz binlerce kişi, bu bölümün hangi üniversitede kaç puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. Üniversite tercihleri başlamadan önce okul araştırmalarına girişenler, bu bölümde eğitim almak için 2022 Mütercim tercümanlık taban puanları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Mütercim tercümanlık taban puanları ve başarı sıralamaları...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sonuçlarının açıklamasının ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
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Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Mütercim Tercümanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
|Mütercim-Tercümanlık
(Türkçe-Rusça)
|DİL
|8+0
8+0
10+0
8+0
|7
8
4
8
|Dolmadı
63.780
Dolmadı
60.808
|Dolmadı
248,75345
Dolmadı
287,18695