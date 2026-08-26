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Giriş Tarihi: 26.08.2026

Mutfağa kilitleyip evi ateşe verdi

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Mutfağa kilitleyip evi ateşe verdi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 gün önce evde çıkan yangında hayatını kaybeden Mazlum Çiçek'in (32) eşi Derya Çiçek (31) hakkında gözaltı kararı verildi. Evde yapılan incelemede Mazlum Çiçek'in cesedinin bulunduğu mutfağın kapısının kilitli olduğu, Derya Çiçek'in de yangında evden ayrılırken değerli eşyalarının da bulunduğu bir çantayı hazırladığı tespit edildi. Derya Çiçek'in yangından bir gün önce de akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığı ortaya çıktı. Derya Çiçek'in, evin mutfağına yakıt döküp ateşe verdiği ve eşini mutfağa kilitlediği şüphesi üzerinde duruluyor. Hastanede tedavisi süren Derya Çiçek'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Mutfağa kilitleyip evi ateşe verdi
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