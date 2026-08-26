Mutfağa kilitleyip evi ateşe verdi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 gün önce evde çıkan yangında hayatını kaybeden Mazlum Çiçek'in (32) eşi Derya Çiçek (31) hakkında gözaltı kararı verildi. Evde yapılan incelemede Mazlum Çiçek'in cesedinin bulunduğu mutfağın kapısının kilitli olduğu, Derya Çiçek'in de yangında evden ayrılırken değerli eşyalarının da bulunduğu bir çantayı hazırladığı tespit edildi. Derya Çiçek'in yangından bir gün önce de akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığı ortaya çıktı. Derya Çiçek'in, evin mutfağına yakıt döküp ateşe verdiği ve eşini mutfağa kilitlediği şüphesi üzerinde duruluyor. Hastanede tedavisi süren Derya Çiçek'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.