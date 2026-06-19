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Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:09

Mutfaktaki o 7 eşya gizlice bakteri saçıyor: Meğer süresi çoktan dolmuş!

Mutfakta tasarruf etmek ve eşyaları uzun süre kullanmak ekonomik bir yaklaşım gibi görünse de bazı gereçleri tamamen eskiyene kadar elde tutmak sağlığınızı riske atıyor. Uzmanlar, mutfaktaki bazı sinsi temizlik ve pişirme araçlarının sandığımızdan çok daha sık değiştirilmesi gerektiği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. İşte o 7 mutfak eşyası...

Mutfaktaki o 7 eşya gizlice bakteri saçıyor: Meğer süresi çoktan dolmuş!
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Mutfakta hijyen ve güvenliği korumak amacıyla tencere, tava, saklama kapları ve temizlik malzemelerinin durumunu düzenli olarak kontrol etmek büyük önem taşıyor. Kullanım sıklığı ve bakım şekli gibi faktörler ömrü etkilese de kötü durumdaki mutfak eşyaları gizlice bakteri ve küf barındırabiliyor.

Aşınmış veya hasar görmüş malzemeler, zamanla yapılarının bozulması nedeniyle gıdalara istenmeyen maddelerin ve kirleticilerin geçmesine yol açabiliyor. Gıda güvenliği uzmanları, mutfak araçlarının her zaman net bir şekilde görünmeyen biçimlerde yıpranabileceğine dikkat çekiyor. İşte o 7 mutfak eşyası:

1- SÜNGERLER

Mutfak süngerleri, gözenekli ve nemli yapıları nedeniyle yemek artıklarını ve bakterileri hızla içine hapseden en riskli ürünlerin başında geliyor. Uzmanlar, dezenfekte edilseler bile bu süngerlerin yaklaşık iki haftada bir mutlaka çöpe atılmasını tavsiye ediyor.

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2- KESME TAHTALARI

Yemek hazırlığında sıkça kullanılan plastik kesme tahtaları ise yüzeylerinde mikroorganizmaların birikebileceği derin çizikler oluşturduğu için birkaç ayda bir yenilenmeli. Bambu ve ahşap tahtalar ise doğal dirençleri sayesinde yılda bir veya iki kez değiştirilebiliyor.

3- BULAŞIK BEZLERİ

Bezler 3 ayda bir yenilenmeli, havlular ise yıpranma ve kalıcı kötü koku görüldüğünde (ortalama 2 yıl) atılmalıdır.

4 - AHŞAP KAŞIK

Zamanla oluşan çatlaklar bakteri yuvasına dönüşür; 2 ila 5 yıl ömürleri olsa da çatlak fark edildiği an değiştirilmelidir.

5 - TENCERELER

Çizik, soyulma, kaplama dökülmesi veya yapışmazlık özelliğinin kaybolması durumunda kimyasalların yemeğe geçmemesi için hemen yenilenmelidir.

6 - PLASTİK KAPLAR

Lekelenme, eğilme, şekil bozukluğu, koku tutma ve pürüzlü mikro çatlaklar temizliği zorlaştırdığı için değişim zamanının geldiğini gösterir.

7 - FIRÇALAR

Kıllar düzleştiğinde, temizlik performansı düştüğünde veya küf kokusu yayıldığında (yaklaşık 3 ayda bir) yenisi alınmalıdır.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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Mutfaktaki o 7 eşya gizlice bakteri saçıyor: Meğer süresi çoktan dolmuş!
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