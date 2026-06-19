Mutfaktaki o 7 eşya gizlice bakteri saçıyor: Meğer süresi çoktan dolmuş!

2- KESME TAHTALARI

Yemek hazırlığında sıkça kullanılan plastik kesme tahtaları ise yüzeylerinde mikroorganizmaların birikebileceği derin çizikler oluşturduğu için birkaç ayda bir yenilenmeli. Bambu ve ahşap tahtalar ise doğal dirençleri sayesinde yılda bir veya iki kez değiştirilebiliyor.