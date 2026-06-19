Mutfaktaki o 7 eşya gizlice bakteri saçıyor: Meğer süresi çoktan dolmuş!

Mutfakta hijyen ve güvenliği korumak amacıyla tencere, tava, saklama kapları ve temizlik malzemelerinin durumunu düzenli olarak kontrol etmek büyük önem taşıyor. Kullanım sıklığı ve bakım şekli gibi faktörler ömrü etkilese de kötü durumdaki mutfak eşyaları gizlice bakteri ve küf barındırabiliyor.
Aşınmış veya hasar görmüş malzemeler, zamanla yapılarının bozulması nedeniyle gıdalara istenmeyen maddelerin ve kirleticilerin geçmesine yol açabiliyor. Gıda güvenliği uzmanları, mutfak araçlarının her zaman net bir şekilde görünmeyen biçimlerde yıpranabileceğine dikkat çekiyor. İşte o 7 mutfak eşyası:
2- KESME TAHTALARI
Yemek hazırlığında sıkça kullanılan plastik kesme tahtaları ise yüzeylerinde mikroorganizmaların birikebileceği derin çizikler oluşturduğu için birkaç ayda bir yenilenmeli. Bambu ve ahşap tahtalar ise doğal dirençleri sayesinde yılda bir veya iki kez değiştirilebiliyor.
3- BULAŞIK BEZLERİ
Bezler 3 ayda bir yenilenmeli, havlular ise yıpranma ve kalıcı kötü koku görüldüğünde (ortalama 2 yıl) atılmalıdır.
4 - AHŞAP KAŞIK
Zamanla oluşan çatlaklar bakteri yuvasına dönüşür; 2 ila 5 yıl ömürleri olsa da çatlak fark edildiği an değiştirilmelidir.
5 - TENCERELER
Çizik, soyulma, kaplama dökülmesi veya yapışmazlık özelliğinin kaybolması durumunda kimyasalların yemeğe geçmemesi için hemen yenilenmelidir.
6 - PLASTİK KAPLAR
Lekelenme, eğilme, şekil bozukluğu, koku tutma ve pürüzlü mikro çatlaklar temizliği zorlaştırdığı için değişim zamanının geldiğini gösterir.