Mutlak butlan ne demek, ne anlama gelir? CHP Kongre davasından Mutlak butlan kararı çıkarsa ne olur?

MUTLAK BUTLAN NEDİR?

Mutlak butlan; borçlar hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, medeni hukuk gibi alanlarda sıkça kullanılan bir terim olmakla birlikte bir işlem veya olayın gerçek dünyada (sosyal yaşamda) gerçekleşmiş olsa bile taşıdığı şartlar gereği hukuken hiç gerçekleşmediğini ifade eder.

Mutlak butlanın bazı önemli özellikleri ve sonuçları şunlardır:

Baştan İtibaren Geçersizlik: İşlem, yapıldığı andan itibaren geçersizdir ve hukuki sonuç doğurmaz.

Düzeltilemezlik: Mutlak butlanla sakatlanan bir işlem, sonradan düzeltilemez veya geçerli hale getirilemez. İşlemin geçerli olabilmesi için kanunun emredici hükümlerine uygun bir şekilde yeniden yapılması gerekir.

Resen Dikkate Alınma: Mahkemeler, bir uyuşmazlıkta mutlak butlan halinin varlığını kendiliğinden (resen) araştırır ve dikkate alır. Tarafların bunu ileri sürmesine gerek yoktur.

Zamanaşımı Yok: Mutlak butlan, zamanaşımı veya hak düşürücü sürelere tabi değildir. Yani, geçersizlik durumu her zaman ileri sürülebilir çünkü ortada geçerli bir hukuki işlem bulunmadığı için zamanaşımına uğrayacak bir hak doğmaz.