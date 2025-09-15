Mutlak butlan ne demek, ne anlama gelir? CHP Kongre davasından Mutlak butlan kararı çıkarsa ne olur?

CHP kurultay davasında kritik gün! 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay sonrası ortaya atılan şaibe iddialarıyla açılan davanın beşinci celsesi bugün görülecek. Mahkemenin olası mutlak butlan kararı, partide tarihin en büyük krizlerinden birini tetikleyebilir. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Peki, mutlak butlan kararı nedir ve CHP Kongre davasından Mutlak butlan kararı çıkarsa ne olur?
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yaptığı ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay ile ilgili ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası açılan davanın beşinci celsesi bugün görülecek.
Bugün görülecek olan şaibeli kurultay davası öncesi CHP'de büyük panik yaşanıyor. Olası bir mutlak butlan kararı durumunda genel merkez kanadı direnmeye, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden partinin başına geçmeye hazırlanıyor.
Mutlak butlan; borçlar hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, medeni hukuk gibi alanlarda sıkça kullanılan bir terim olmakla birlikte bir işlem veya olayın gerçek dünyada (sosyal yaşamda) gerçekleşmiş olsa bile taşıdığı şartlar gereği hukuken hiç gerçekleşmediğini ifade eder.
Mutlak butlanın bazı önemli özellikleri ve sonuçları şunlardır:
Baştan İtibaren Geçersizlik: İşlem, yapıldığı andan itibaren geçersizdir ve hukuki sonuç doğurmaz.
Düzeltilemezlik: Mutlak butlanla sakatlanan bir işlem, sonradan düzeltilemez veya geçerli hale getirilemez. İşlemin geçerli olabilmesi için kanunun emredici hükümlerine uygun bir şekilde yeniden yapılması gerekir.
Resen Dikkate Alınma: Mahkemeler, bir uyuşmazlıkta mutlak butlan halinin varlığını kendiliğinden (resen) araştırır ve dikkate alır. Tarafların bunu ileri sürmesine gerek yoktur.
Zamanaşımı Yok: Mutlak butlan, zamanaşımı veya hak düşürücü sürelere tabi değildir. Yani, geçersizlik durumu her zaman ileri sürülebilir çünkü ortada geçerli bir hukuki işlem bulunmadığı için zamanaşımına uğrayacak bir hak doğmaz.
Edinilen bilgilere göre parti yönetimi, mutlak butlan kararı halinde mahkemeyi tanımayacak ve genel merkezi teslim etmeyecek. Dünkü miting için Ankara'ya getirilen gençlik kolları üyelerinin de parti binası önüne kalkan yapılacağı iddia ediliyor.
Ayın 21'inde olağanüstü kurultay olduğunu dile getiren parti kurmayları, gerekirse 6 gün boyunca genel merkezde yatıp kalkacaklarını ve Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze girişine izin vermeyeceklerini dile getiriyor.
Mutlak butlan kararı durumunda Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Makamlarını bırakmamak için her türlü kaos senaryosuna hazır olan parti yönetiminin, vakit kaybetmeden eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmek için harekete geçeceği de iddialar arasında yer alıyor. Ancak böyle bir adımın, partide toplu istifaları da beraberinde getirebileceği aktarılıyor.