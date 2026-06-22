Mutlak butlan sonrası CHP’de sular durulmuyor: İzmir’de il başkanlığı binasında arbede

CHP İl Başkanı Çağatay Güç'ün CHP MYK'sı tarafından görevden alınıp ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından parti binasını terk etmeyeceklerini belirten Güç ile göreve yeni atanan Utku Gümrükçü arasında yaşanan gerilim dün gece arbedeye dönüştü.

BİLDİK GÖRÜNTÜLER

Mutlak Butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezinde yaşanan arbede görüntülerinin benzeri İzmir'de de yaşandı. Pazar günü akşam saatlerinde kendisini destekleyen partililerle birlikte İl Binasına şok baskın yapan Gümrükçü ile Güç'ü destekleyen ve il başkanlığında nöbet tutan partililer arasında arbede yaşandı.

GÜÇ VE BERABERİNDEKİLER BİNADAN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Güvenlik güçlerinin bina dışında hazır beklediği olaylar sonrası Güç, beraberindeki partililerle birlikte binadan ayrılmak zorunda kaldı.

Atanan İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü

BANA KÜFÜR ETTİ

Güç'ün binayı terketmesi ile birlikte Utku Gümrükçü gecikmeli de olsa il başkanlığı koltuğuna oturdu. Yaşanan arbede sonrası her iki taraftan da birbirini suçlayan açıklamalar geldi.

İTİLDİK KAKILDIK

Makam odasına giren Gümrükçü, il binasına gelen ve binanın alınması sürecinde il başkanlığı görevini yürüten CHP İzmir milletvekili Deniz Yücel'e yaşananları anlattı. Gümrükçü "Bizi ittirdileri, içeri geldik. Çağatay Bey 'S… git' dedi bana. Buraya geldik, kapı kilitliydi. Anahtar cebinde çıktı. Açmadılar kapıyı bize. Personelde dediler" ifadelerini kullandı.

DENİZ YÜCEL: "ÜZGÜNÜM"

Deniz Yücel ise, "CHP'nin milletvekili ve eski il başkanı olarak; bunlar yaşandığı için üzgünüm. Utku Gümrükçü benim dostum, yol arkadaşımdır. Ancak böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı ben üzgünüm" dedi. Odadakilerin slogan atması üzerine Yücel, "Bir durun arkadaşlar, Biz sınırımızı biliriz, rencide etmeyiz. Yol arkadaşımız dedim, yıllarımız geçti birlikte. Bu binada benim ne kadar emeğim varsa onun da var. Bunları yaşadığımız için üzgünüm. Birbirinizi kırmayın" dedi.

GÜÇ'Ü YAZILI OLARAK DA ŞİKAYET EDECEĞİM

Parti binasına gelen CHP İzmir Milletvekili ve YDK Başkanı Mahir Polat, Gümrükçü'den yaşananlarla ilgili bilgi aldı. Gümrükçü açıklamasında "Gümrükçü, "Bize çay ikram edeceğini söylemişti. Biz içeri girerken yanındaki arkadaşlarla, bizi tartakladı. Kravatım yakam paça dağıldı, göğsüm ezildi. Merdivene yaklaştı. Kimin partisinden kimi saklıyorsunuz, girelim içeri dedik. S…irin gidin dedi bize. Çok net söyledi. Siz bu partinin disiplin kurulu başkanısınız. Gerekirse size yazılı olarak da ileteceğim. Arkadaşlar da şahit" ifadelerini kullandı.