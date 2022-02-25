Son dakika: Mutlu Kaya’nın ablasını öldüren katile müebbet: Kaya ailesi SABAH’a konuştu

"TÜM KADINLAR İÇİN VERİLEN BİR KARAR"

Dilek Kaya'nın ölümünden sonra Mutlu'nun adeta doktoru olan Songül Kaya da, Tüm kadınlar adına verilen bir karar olduğunu ifade ederek, "Kız kardeşim öldürüldükten sonra ailemiz ve özelikle Mutlu için çok zor bir iki yıl oldu. Her duruşma bize ayrı bir acı yaşattı. Çünkü katil ile yüz yüze geliyorduk. Biz iyi bir karar çıkacağına inanıyorduk. Öyle oldu ve katil gereken cezayı aldı. Ağır müebbet bekliyorduk, ancak mahkemenin indirimsiz müebbet kararı da bizi çok memnun ve mutlu etti. Bu karar sadece kız kardeşimin olayı ile ilgili değil, tüm kadınlar için verilmiş bir karardır" dedi.