Son dakika: Mutlu Kaya’nın ablasını öldüren katile müebbet: Kaya ailesi SABAH’a konuştu

Son dakika haberi: Sanatçı Sibel Can'ın bir televizyon kanalında sunduğu ses yarışmasında adını duyurduktan sonra eski erkek arkadaşı tarafından evinde silahla vurulan Mutlu Kaya, günler süren tedavinin ardından hayata bağlanırken, yatağa bağımlı hale geldi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Mutlu Kaya'nın en büyük destekçisi ablası 31 yaşındaki Dilek Kaya ise, kız kardeşi için mücadele ederken, 21 Mart 2020'da astsubay üstçavuş Yusuf Çalışkan, tarafından sokak ortasında öldürüldü. Diyarbakır 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yusuf Çalışkan, müebbet hapis cezası aldı. İki yıldır ablasının her duruşmasını tekerlekli sandalyede takip eden Mutlu Kaya ve ailesi, mahkemenin verdiği hapis cezasıyla ilgili SABAH'a konuştu.
"KARAR BANA BÜYÜK BİR MORAL OLDU"
Ablasının hem kendi için hem de tüm kadınlar adına mücadele ederken erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında öldürüldüğünü belirten Mutlu Kaya, yaşadığı acı olaydan sonra en büyük destekçisinin ise Dilek ablası olduğunu anımsattı. İki yıldır süren tüm duruşmaları tekerlekli sandalye ile geldiği duruşma salonunda takip ettiğini kaydeden Mutlu Kaya, "Ablam ile ben aynı kaderi yaşadık. Önce benim vurulmamam sonra, ablamın öldürülmesi ailemizde derin bir acı yaşattı. İki yıl sonra adalet yerini buldu. Ablamın katili müebbet hapis cezası aldı. Bu karar yaşadığım büyük sıkıntılarda bana büyük bir moral oldu, Şimdi haşata daha da bağlanmanın vakti geldi. Bundan sonra hem kendim için hem ablam için yaşayacağım" ifadelerini kullandı.
"TÜM KADINLAR İÇİN VERİLEN BİR KARAR"
Dilek Kaya'nın ölümünden sonra Mutlu'nun adeta doktoru olan Songül Kaya da, Tüm kadınlar adına verilen bir karar olduğunu ifade ederek, "Kız kardeşim öldürüldükten sonra ailemiz ve özelikle Mutlu için çok zor bir iki yıl oldu. Her duruşma bize ayrı bir acı yaşattı. Çünkü katil ile yüz yüze geliyorduk. Biz iyi bir karar çıkacağına inanıyorduk. Öyle oldu ve katil gereken cezayı aldı. Ağır müebbet bekliyorduk, ancak mahkemenin indirimsiz müebbet kararı da bizi çok memnun ve mutlu etti. Bu karar sadece kız kardeşimin olayı ile ilgili değil, tüm kadınlar için verilmiş bir karardır" dedi.