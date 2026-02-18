Mutluluğun kaynağı aile

TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması", mutluluğun kaynağının "aile" olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2024'te yüzde 49,6 iken geçen yıl yüzde 53,3'e çıktı. Buna göre, evli çiftlerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu tespit edildi. Mutlu olduğunu belirten evli çiflerin oranı, geçen yıl yüzde 56,9 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,6 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde ise evli erkeklerin yüzde 54,2'sinin, evli kadınların ise yüzde 59,6'sının mutlu olduğu görüldü.

YÜZDE 69 AİLE DEDİ

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı 2025'te yüzde 69 olurken bunu sırasıyla yüzde 15,6 ile çocukları, yüzde 4,8 ile kendisi, yüzde 3,9 ile eşi, yüzde 3,3 ile annesi, babası ve yüzde 1,9 ile torunları takip etti. Mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde ise en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranıyüzde 64,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 14,7 ile sevgi, yüzde 9,8 ile başarı, yüzde 7,7 ile para ve yüzde 2,7 ile iş izledi.

MUTLULUK ORANI ARTTI

Mutluluk oranı da tüm yaş gruplarında arttı. Mutluluk oranı 2025'te bir önceki yıla göre, 18-24 yaş grubunda 2,6 puan artışla yüzde 54,4, 25-34 yaş grubunda 2,6 artışla yüzde 53,6, 35-44 yaş grubunda 5 puan artışla yüzde 52,9, 45-54 yaş grubunda 4,3 puan artışla yüzde 50,8 olarak gerçekleşti. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise bu oran 2024'te yüzde 54,1 iken 2025'te yüzde 54,3 oldu.

HALK ASAYİŞTEN MEMNUN

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri de incelendi. Buna göre, asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 74,1 olurken bunu yüzde 71,3 ile ulaştırma, yüzde 69,4 ile sağlık, yüzde 64,5 ile SGK, yüzde 60,5 ile adli ve yüzde 58,7 ile eğitim takip etti. ANKARA