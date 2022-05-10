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Giriş Tarihi: 11.5.2022

Mutluluk çubuğu kâbusu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mutluluk çubuğu kâbusu

Cinsel rahatsızlığı nedeniyle “mutluluk çubuğu” taktıran Y.S., doktorun malzeme eksikliğini bahane edip operasyonu aceleye getirdiğini öne sürdü. His kaybı yaşadığını söyleyen Y.S., “Hayatım kâbusa döndü” dedi

İstanbul'da yaşadığı cinsel rahatsızlık nedeniyle halk arasında "mutluluk çubuğu" olarak bilinen protez için ameliyat olan Y.S.'nin hayatı altüst oldu. Yaşadığı cinsel sorun nedeniyle özel klinikte tedavi uygulanan Y.S. (32), daha sonra memnun kaldığı bu tedavinin gelişmiş tekniği olan ve "mutluluk çubuğu" olarak bilinen penis protezini taktırmak istedi. Ancak Prof. Dr. H.C.'ye ameliyat olan genç adamda tamamen his kaybı ortaya çıktı.



Yaşadığı sorunu kendisini ameliyat eden doktoru H.C.'ye anlattığını söyleyen Y.S., bunun geçici olduğunu, malzeme eksikliği nedeniyle kendisine farklı bir yöntem uyguladığını anlattığını söyledi. His kaybına dair rapor aldığını söyleyen Y.S., "Sırf maddi çıkar için beni farklı bir yöntemle ameliyat etmiş. Benim başım yandı, başka kimsenin başı yanmasın. Bu konunun peşini bırakmayacağım" dedi.

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Mutluluk çubuğu kâbusu
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