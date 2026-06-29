Mutluluk hayali kana bulandı

İstanbul Kartal'da aksesuar dükkanı sahibi 28 yaşındaki Yusuf İnan yan baktın tartışması yaşadığı komşu esnafın erkek arkadaşı tarafından nişanlısının gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Cuma günü sabah 04.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Yusuf İnan ve nişanlısı işyeri önünde tartışma yaşıyorlardı. Çiftin arasındaki tartışmaya yan taraftaki komşu işyeri sahibi kadın ve erkek arkadaşı dahil oldu. Aralarında yan bakma yüzünden bir tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sözlü kavganın ardından son buldu.

SALDIRIYA UĞRADI

İddiaya göre aradan geçen 2.5 saatin ardından İnan, nişanlısını evine bırakacağı sırada saldırıya uğradı. Genç adam, nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polise ve sağlık ekibi geldi. İnan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yusuf İnan'ın cenazesi memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Emniyet güçlerinin, komşu kadın esnaf ve erkek arkadaşını arama çalışmaları devam ediyor.