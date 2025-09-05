Müzeden 9,5 milyon euroluk eser çalındı

Fransa'da bir müzede değeri 9.5 milyon euro olan iki seramik tabak ve bir vazo çalındı. Olay Limoges şehrindeki Adrien Dubouche Ulusal Müzesi'nde gece meydana geldi. Tarihi seramik ürünlerin sergilendiği müzedeki soygunda 9.5 milyon euro değerinde Çin menşeli bir vazo ve iki tabak çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin hırsızları yakalamak için harekete geçtiğini bildirdi.