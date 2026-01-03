Müzeleri 33 milyon kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerine yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yıl boyunca 33 milyon 129 bin 106 ziyaretçinin müzelerle buluştuğunu açıklayan Ersoy, "2025'te sadece çalışmadık; kültür hayatımıza kalıcı izler bıraktık" dedi. 2025 yılında en fazla ziyaret edilen müze ve örenyerleri şöyle sıralandı:– 2 milyon 550 bin 458 ziyaretçi– 2 milyon 299 bin 914 ziyaretçi– 1 milyon 184 bin 285 ziyaretçi– 1 milyon 141 bin 219 ziyaretçi– 951 bin 338 ziyaretçi