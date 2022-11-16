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Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:42 Son Güncelleme: 16.11.2022 10:43

Müzik Dinlemek Günah Mı? Diyanet'e Göre Müzik Dinlemek Haram Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

Yerli ve yabancı şarkıların ayırt edilmeden dinlendiği günümüzde insanların aklına, müzik dinlemek günah mı sorusu gelir. Müslümanlar, dine karşı gelmemek için banyoda müzik dinlemek günah mı diye sorabilir. Müzik dinlemek caiz mi yoksa günah mı diye düşünen kişiler veya İslam dini ile yeni tanışanlar konuya vakıf olmak için bu sorunun cevabını bulmak ister. Kur'an-ı Kerim ve hadisler ışığında, müzik dinlemenin herhangi bir mahzuru var mıdır?

Müzik Dinlemek Günah Mı? Diyanet’e Göre Müzik Dinlemek Haram Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

İslam dinine göre müzik dinlemek günah mı sorusu, hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler için bir merak konusudur. Çoğu kişi banyoda müzik dinlemek günah mı diye merak eder. Peygamberimizin (s.a.v) konuya olan yaklaşımı ve müzik dinlemek caiz mi sorusuna cevap olabilecek hadisleri, Müslümanlar için önem taşır. Aynı şekilde çok sayıda insan tarafından, Kur'an-ı Kerim'de müzik dinlemenin dini açıdan hükmü nedir diye sorulur. Günümüzde hemen her ortamda çalan çeşitli şarkıları dinlemek günah mıdır?

Müzik Dinlemek Günah Mıdır?

İslam'a göre haramı övmeyen, dini ve ahlaki değerler ile çatışmayan, günaha girmeyi sempatik göstermeyen ve her şeyden önemlisi Allah'tan ve İslam'dan uzaklaştırmayan müziklerin dinlenmesi günah değildir. Bu tür müziklerin aksine olumsuz içerikli şarkılar, şeytanı ve kötülüğü kışkırtır. Sadece günah değil, aynı zamanda psikolojik açıdan da zararlıdır. İnsan ruhunu yavaşça çürütür ve hatta depresyona kadar sürükler. Günaha teşvik eden şarkılar dinlediğiniz için içtenlikle tövbe etmeniz ve bir daha aynı hatayı yapmamanız gerekir.

Yüce Allah buyuruyor ki: "İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah yolundan saptırmak ve onu alaya almak için bilgisizce güzel sözler söyler. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır…" (Lokman Sûresi, 31:6). Bu ayetten anlaşılacağı üzere sırf melodisi hoşa gittiği için bilinçsizce her şarkı dinlenmemelidir. Özellikle, İngilizce veya diğer dillere ait şarkıların çevirileri mutlaka incelenmeli ve neden bahsedildiği hakkında bilgi alınmalıdır. Türkçe şarkılar için de bu durum geçerlidir. Şarkıda bahsi geçenlerin aslında neyi anlatmak istediği ve bilinçaltına hangi mesajı vermek istediği mutlaka araştırılmalıdır. Yozlaşmaya neden olan ve dini değerleri hiçe sayan her şarkı, İslam'a göre yasaktır.

Banyoda Müzik Dinlemek Günah Mıdır?

Banyo, Müslümanlar için ayrı bir önem taşır. Burada, ibadet için gerekli olan temizlik yapılır. Hem abdest hem gusul abdesti alınır. Yukarıda bahsedildiği gibi İslam'a aykırı olmayan, dinlere, peygamberlere ve Allah'a hakaret etmeyen veya onlar hakkında aşağılayıcı ifadeler içermeyen şarkıların banyoda dinlenmesinde bir sakınca yoktur. Fakat, abdest alırken müziğin kapatılması daha uygun olur.

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Müzik Dinlemek Günah Mı? Diyanet'e Göre Müzik Dinlemek Haram Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?
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