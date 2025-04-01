Müzikholdeki içki servisi kavgası 3 cinayetle bitti

İzmir'in Urla ilçesinde inşaat işçiliği yapan ve ikisi de 2'şer çocuk babası olan Sadık Sarıtaş (35) ile amcası Mustafa Sarıtaş (57), önceki gece eğlenmek için bir müzikhole gitti. Gece boyunca eğlenen ikili, saat 02.00 sıralarında mekanın kapanma saati gelmesine rağmen, alkol servisi yapılmasını istedi. Çalışanlar da servisin bittiğini söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışmanın ardından amca-yeğen mekandan çıkarıldı. Ancak dışarıda da devam eden tartışma kavgaya dönüşünce, çalışanlardan H.B. ve S.S. amca yeğene kurşun yağdırdı.Vücutlarına çok sayıda kurşun isabet eden Sadık Sarıtaş ve amcası Mustafa Sarıtaş ile olay yerinde bulunan yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde amca-yeğenin yanı sıra Valentina Gurgenadze'nin (51) yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Üç kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından şüpheliler H.B. ve S.S. ile 6 çalışanı daha gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.