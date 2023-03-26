Müzisyen cinayeti

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir restoranda müzisyenlik yapan Ercan Angışhan, (38) mesai çıkışı, otomobiliyle giderken İzmir Karayolu'ndaki akaryakıt istasyonunda yakıt almak için durdu.Angışhan burada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılan genç müzisyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası olay yerinden araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ifadesine başvuran güvenlik görevlileri, işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına da incelemek üzere el koydu.