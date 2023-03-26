Haberler Yaşam Haberleri Müzisyen cinayeti
Giriş Tarihi: 26.3.2023

Müzisyen cinayeti

Manisa’nın Salihli ilçesinde akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan müzisyen Ercan Angışhan hayatını kaybetti

Mehmet Ali ERBAŞ
Müzisyen cinayeti
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir restoranda müzisyenlik yapan Ercan Angışhan, (38) mesai çıkışı, otomobiliyle giderken İzmir Karayolu'ndaki akaryakıt istasyonunda yakıt almak için durdu.
Angışhan burada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılan genç müzisyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası olay yerinden araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ifadesine başvuran güvenlik görevlileri, işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına da incelemek üzere el koydu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
SON DAKİKA | İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İşte son durum
Son dakika! Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıya peş peşe tepkiler
Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar galibiyetle başladı! A Milli Takımımız, Ermenistan’ı geriden gelerek yendi…
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Bakan Bilgin duyurdu! 2 bin TL emekli bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Müzisyen cinayeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA