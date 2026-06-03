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Giriş Tarihi: 3.06.2026 12:40

Nacar: Yaylalarda sağlıkta kesintisiz hizmete devam

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, yaylalarda sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini ifade ederek sağlık personellerine vatandaşlara gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Nacar: Yaylalarda sağlıkta kesintisiz hizmete devam
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Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, yaylalarda artan nüfus ile birlikte sağlık hizmetlerinin de aksamaması için sağlık personellerinin vefakarca çalışmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Uzm. Dr. Nacar, "Akçatekir'de sağlık hizmetlerimiz yaz sezonu boyunca kesintisiz devam edecek. Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanemize bağlı Akçatekir Semt Polikliniği, bölgedeki yerel halkımız ile yaz döneminde gelen yaylacı hemşehrilerimizin sağlık ihtiyaçlarını yerinde karşılamak üzere kapılarını açtı" dedi.

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Nacar: Yaylalarda sağlıkta kesintisiz hizmete devam
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