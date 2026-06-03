Nafakada dönüm noktası mı? AYM kritik başvuruyu görüşecek

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025 yılında görülen bir dava kapsamında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının süresiz olarak ödenmesine ilişkin hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu yarın esastan görüşecek olan Anayasa Mahkemesi, ilgili düzenlemenin iptaline karar verebileceği gibi iptal talebini reddedebilir ya da dosyanın görüşülmesini ileri bir tarihe erteleyebilir.

MEVCUT DÜZENLEME NE DİYOR?

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesinde, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmü yer alıyor.

GÖZLER YARINKİ KARARDA

Uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulamasına ilişkin AYM'nin vereceği karar merakla bekleniyor. Çıkacak kararın, boşanma davaları ve nafaka hukukuna ilişkin önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.